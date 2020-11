فيديو.. شريف منير يجري مسحة كورونا للاطمئنان على نفسه

View this post on Instagram

عملت المسحة من باب الاطمئنان.. الحمد لله سلبي .. أوصيكم بالكمامة على فكره .. كاميليا بنتي هي إللي صورتني من غير ما أعرف .. علشان كده .. هتلاقوا مودي ماكانش كويس . وأنا مابحبش التكشير .. بحب الضحك .. بس معلش هي جت كده .