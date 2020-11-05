فيديو.. شريف منير يجري مسحة كورونا للاطمئنان على نفسه

نشر الفنان شريف منير عبر "انستجرام" فيديو له أثناء إجرائه مسحة كورونا للاطمئنان على نفسه.

وعلق "منير" على الفيديو: "عملت المسحة من باب الاطمئنان.. الحمد لله سلبي.. أوصيكم بالكمامة".

وأضاف "على فكرة.. كاميليا بنتي هي إللي صورتني من غير ما أعرف.. علشان كده.. هتلاقوا مودي ماكانش كويس. وأنا مابحبش التكشير.. بحب الضحك.. بس معلش هي جت كده".

وكان شريف منير اعتذر هذا العام عن حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورتة الرابعة، وقد لاحظ عدد من متابعيه غيابه فسأله أحدهم "مش وشفناك ليه في الجونة؟"، ليرد شريف منير "خفت من الزحمة".