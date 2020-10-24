شريف منير يكشف سبب غيابه عن افتتاح مهرجان الجونة: "خوفت من الزحمة"

تغيب الفنان شريف منير، عن حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء أمس الجمعة.

وبرر شريف منير، غيابه عن المشاركة في مهرجان الجونة لهذا العام، ردًا على تساؤلات متابعيه عبر حسابه على موقع انستجرام، عن سبب عدم ظهوره على السجادة الحمراء بـ"الجونة"، قائلًا "خوفت من الزحمة"، في إشارة لتداعيات فيروس كورونا، والتحذير من الموجة الثانية.

وحرص عدد من الفنانات "النساء، والرجال"، على الظهور بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مرتدين "الكمامات" وبأيديهم زجاجات الكحول، وسط حرص منهم على التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي.

وتزينت عدد من النجمات بارتداءهن "كمامات" سواريه أو منقوشة، على حسب ما يرتدينه من فساتين، أبرزهن "أروى جودة، شيرين رضا، بشرى، أسيل عمران، ميريهان حسين".

ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء الجمعة، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، "يسرا، ليلى علوي، لبلبة، إلهام شاهين، هالة صدقي، شيرين رضا، أمينة خليل، أحمد السقا، خالد الصاوي، عمرو يوسف، آسر ياسين، تامر حبيب، محمد فراج، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، أروى جودة، غادة عادل، أيتن عامر.

وحضر فعاليات الافتتاح، سمير صبري، بشرى، رانيا يوسف، ياسمين صبري، هاني رمزي، باسل الخياط، أشرف زكي، روجينا، خالد النبوي، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، نيقولا معوض، أحمد مالك، هدى المفتي، سلمى أبو ضيف".

وقامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

وحرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، خلال حفل الافتتاح على تكريم الفنان الراحل محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات "رضا" وفرقته الشهيرة، والتي حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدمت الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.