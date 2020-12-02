خبير معلوماتي عن تطبيق جديد لـ"الجزيرة": محاولة لتخطي الحجب في مصر

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن تطبيق "ماذا تقول عنك قنوات الأخبار"، الذي دخل عليه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، اليوم، محاولة لفضائية الجزيرة في تخطي الحجب الذي تفعله مصر تجاهها، ومنع نشرها بين القنوات الفضائية التي يتم بثها في مصر.

ولفت إلى أنها تكنيك للحصول على بيانات المستخدمين عبر ما يعرف بـ"الجلسة النشطة" للمشاركين في التطبيق، وهو ما تم استخدامه من قبل في الانتخابات الأمريكية قبل الماضية، وتم اختراق 80 مليون حساب في تلك الآونة من قبل روسيا.

وأضاف "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وجد الكثير من الأشخاص في المناصب المرموقة بمصر، مارسوا تلك اللعبة دون دراية، وهو استهداف للدولة المصرية، وعقول المواطنين، وهم من يشجعون مثل تلك التطبيقات في التداول بين المستخدمين: "يتم الاستغلال في الحروب الإلكترونية، وفيها جمع معلومات صريح".

وأوضح أن مثل تلك المنصات، تستهدف رواد مواقع التواصل الاجتماعي النشطين، حتى يستخدموا صفحاتهم الرسمية، في الترويج لفضائية الجزيرة، كما يسعوا إلى نشر الإعلانات على صفحات المستخدمين، بخلاف جمعهم لبيانات المستخدمين.

وأكد أن الفكرة الرئيسة التي تقوم بها تلك المنصة، هو علم أسسه أحد الأجانب، ويقضي بدراسة سلوك الشعوب وعاداتها وديانتها، والأعراف المتعلقة بها، لبث محتويات غير مقبول لديها بشكل مقبول: "هما عارفين أن الشعب المصري فكاهي وعلشان كده دخلولهم من ناحية الكوميديا".

وأشار إلى أن مشاهدات الفيديوهات والمشاركة في البيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المجانية، تعني كون مستخدم فيس بوك، سلعه ومنتج بالنسبة لمثل تلك المنصات المختلفة: "هي دي الحروب اللي بيقوموا بيها المؤسسات الخارجية".