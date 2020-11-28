ضبط سيدة تروّج لنفسها على فيس بوك بمقابل مادي بمدينة نصر: عندي استعداد

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، نشر المسؤولة عن إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور فتيات وبعض العبارات التي تبدي من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنَّها (دون عمل – مقيمه بمحافظة القاهرة)، وبمواجهتها أقرّت بنشاطها في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما ضُبط بحوزتها (هاتف محمول يحوى الرسائل والمحادثات الخاصة بممارسات تدل على نشاطها).