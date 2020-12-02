إسلام إبراهيم ببدلة زرقاء في افتتاح القاهرة السينمائي: بدون دنيا ماهر

ظهر الفنان إسلام إبراهيم، أحد أبطال مسلسل "بـ100وش"، في حفل افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة ملفتة للنظر، بعد الظهور بملابس غريبة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة.

وحرص إسلام، على الظهور ببدلة زرقاء اللون، بها خطوط بيضاء، ولكنه ظهر دون صديقته دنيا ماهر، والتي ظهرت مؤخرا شائعة بارتباطهما، رغم نفيهما المستمر وتأكيد ارتباطهما بعلاقة صداقة قوية.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.