مهرجان القاهرة يحتفي بسينما ألكسندر سكوروف بعرض خاص لفيلم "الشمس"

يحتفي مهرجان القاهرة السينمائي، في السابعة من مساء غد الخميس بسينما المخرج الروسي الكبير ألكسندر سكوروف، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـ 42 للمهرجان، وذلك عبر عرض خاص بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، لواحد من أبرز أفلامه، والذي يحمل اسم "الشمس"، من إنتاج 2005.

فيلم "الشمس" هو الجزء الثالث من رباعية القوة والسلطة الفاسدة للمخرج ألكسندر سوكوروف، التي بدأها عام 1999 بفيلم (مولوخ – Moloch) عن هتلر، والثاني عام 2011 عن لينين بعنوان (الثور - Taurus)، وختم الرباعية عام 2011 بفيلم (فاوست- Faust).

وتبدأ أحداث الفيلم، مع اقتراب اليابان من الهزيمة في نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يبدأ الإمبراطور هيروهيتو يومه في مخبأ تحت القصر الإمبراطوري في طوكيو، يقرأ له خادم قائمة بأنشطة اليوم التي تتضمن اجتماع مع وزرائه، وأبحاث البيولوجيا البحرية، ومكاتبة ابنه.

يتأمل هيروهيتو تأثير وصول الأمريكيين على مثل هذا الجدول الزمني، ولكن يخبرونه أنه طالما هناك فرد ياباني واحد على قيد الحياة، فلن يصل الأمريكيون إلى الإمبراطور، ويرد هيروهيتو أنه يشعر في بعض الأحيان بأنه هو نفسه سيكون آخر شخص ياباني على قيد الحياة، يذكره الخادم بأنه إله وليس شخصا، ولكن هيروهيتو يشير إلى أن لديه جسدا مثل أي رجل آخر.

المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا، عُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومن أبرزها "الفُلك الروسي – "The Russian Ark الذي شارك في مسابقة مهرجان كان عام 2002، وحصل على جائزة Visions من مهرجان تورنتو، كما حصل فيلمه "فاوست"Faust- على الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا عام 2011.