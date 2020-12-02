سان بطرسبورج: تشديد قيود مكافحة كورونا خلال عطلة رأس السنة

أعلنت سلطات ثاني أكبر مدن روسيا سان بطرسبورج ، اليوم الأربعاء، عن فرض قيود إضافية على الحياة الاجتماعية بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد خلال عطلة عيد رأس السنة.

وحذر محافظ سان بطرسبورج ألكسندر بيجلوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية من أن السلطات المحلية ستستمر في تشديد القيود الرامية للحد من تفشي كورونا إذا استمر الوضع في التدهور، مقرا بوجود نقص في الأدوية المضادة للفيروسات في المدينة.

وأكد بيجلوف أن نسبة المقاعد الخالية من تلك المخصصة للمصابين بكورونا في مستشفيات بطرسبورج تراجعت إلى 6%.

وأعلنت إدارة محافظ سان بطرسبورج عن سلسلة إجراءات جديدة تأتي في محاولة لردع تفشي الوباء، منها: منع المقاهي والمطاعم والحانات من استقبال الزوار خلال فترة بين 30 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل (باستثناء خدمات توصيل الطعام والمطاعم الخاصة بالشركات والمؤسسات الرسمية والمطاعم في محطات سكك الحديد ومطار بولكوفو الدولي ومحطات البنزين).

وتشمل الإجراءات أيضا منع المطاعم من تقديم الخدمات إلى الزوار منذ الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا خلال فترتي 25-29 ديسمبر الجاري و4-10 يناير المقبل، كما يتم اغلاق كافة المتاحف والمسارح وقاعات الحفلات خلال فترة بين 30 ديسمبر و10 يناير.

ويحظر تنظيم أي فعاليات جماعية داخل مباني يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصا، إذا لم تصدر هيئة الرقابة على حقوق المستهلك ("روس بوتريب نادزور") توجيهات أخرى بهذا الشأن.وتأتي هذه الإجراءات على خلفية رصد سلسلة قفزات غير مسبوقة في حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في المدينة المعروفة بالعاصمة الشمالية لروسيا.