الحكومة تفوض وزارتي الصحة والمالية للتعاقد على لقاحات مضادة لـ كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إن أرقام أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في تزايد، وعلى مدار 4 أسابيع، تم تسجيل حالات أقل من 100 حالة، لكن الأرقام حاليا تضاعفت 4 مرات، وهذه مؤشر على التزايد.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الدولة استغلت قلة الأرقام، والهدوء النسبي الفترة الماضية، من أجل الاستعداد للموجة الثانية.

وأوضح أن الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية ورئاسة الوزراء ومجموعة الوزراء المخولين، يطبقون الخطة المقترحة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لكن الأمر حاليا في يد المواطنين الذين يجب عليهم تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، وغسل الأيادي.

وذكر أن وزارة الصحة، تتابع كل ما يحدث لتطوير لقاح مضاد لكورونا، وطرقت الأبواب في كل الاتجاهات، وعرضت على مجلس الوزراء آخر التطورات وفوض الوزراء وزارة الصحة والمالية، للتفاوض والتعاقد من خلال التحالف العالمي للقاحات وسط سباق زمني من أجل شراء اللقاح، لتطعيم الفئات الأكثر احتياجا، وفي مقدمتها الطواقم الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إلى أن مصر ستكون من أوائل الدولة التي تطعم مواطنيها، وتنتظر الموافقة التي ستحصل عليها التطعيمات من هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئة الدواء الأوروبية، لافتا إلى الدولة المصرية ستطعم المواطنين بالتنسيق مع تطعيم المواطنين في أوروبا والولايات المتحدة والصين وروسيا وباقي دول العالم.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في نوفمبر 2019 في الصين وانتشر بعدها في مختلف دول العالم وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول في أعداد الإصابات والوفيات.