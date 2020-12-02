بوتين يوجه ببدء حملة التطعيم العام ضد كورونا في روسيا الأسبوع المقبل

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ببدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا في نهاية الأسبوع المقبل.

وخلال مشاركته، عبر الفيديو، في مراسم تدشين مراكز طبية متعددة الوظائف تابعة لوزارة الدفاع، كشف بوتين أن هناك حوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا قد تم إنتاجها في البلاد، الأمر الذي يسمح ببدء حملة تطعيم "واسعة النطاق إن لم تكن جماعية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف بوتين أن الحملة ستبدأ من الفئتين الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بمرض "كوفيد-19"، هما الأطباء والمعلمون.

وقال رئيس الدولة، مخاطبا نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا: "إذا كنتم ترون أننا مستعدون لهذه الخطوة، فأود أن أطلب منكم تنظيم العمل على نحو يسمح لنا بالشروع في هذه الحملة الواسعة اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل".

وسجلت روسيا 25 ألفًا و345 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كوفيد ــ 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و347 ألفًا و401 إصابة.

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد - في بيان اليوم الأربعاء- أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 5191 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3684 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1148 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار البيان إلى تسجيل 589 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 41 ألفا و53 شخصا.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 26 ألفًا و882 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و830 ألفًا و349 شخصًا.