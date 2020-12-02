بالفيديو.. بروفة احتفالية نقل مومياوات من المتحف المصري لـ"الحضارة"

تداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يوثق بروفة من بروفات احتفال نقل مومياوات ملوك مصر من المتحف المصري بميدان التحرير، إلى متحف الحضارة الجديد.

وأوضح حساب يحمل اسم "Mido Ehab"، أن يوم الاحتفال سيشهد وجود عروض فنية وضوئية وعسكرية، كما سينقله الكثير من القنوات المختلفة المحلية منها والعالمية: "هيكون حديث العالم أجمع بإذن الله".

وكشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار لـ"الوطن"، الموعد النهائي لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، والذي تقرر له أن يكون في الخامسة مساء الجمعة 4 ديسمبر ولمدة ساعة ونصف، حيث سيقف طلبة المدارس والجامعات، رافعين أعلام مصر على طول طريق الموكب، الذي ينتهي بحفل سيمفوني رئاسي، يحضره عدد من ضيوف مصر من رؤساء ووزراء.

ويجرى حاليا عمل أبراج معدنية على طول الطريق ستخصص لوسائل الإعلام لنقل فاعليات الموكب، حيث سيتم نقل 22 مومياء من المومياوات منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتارى زوجة الملك أحمس.