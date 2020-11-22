حفل غنائي وموسيقى عالمية.. كواليس احتفال جنوب سيناء بالكريسماس

زينت أنوار "مدينة السلام" شرم الشيخ، في احتفالات عيد الميلاد المجيد واستعدادات للسنة الجديدة، وانتشرت أشجار الميلاد بمنطقة سوهو سكوير، وهدايا الكريسماس، كما تلألأ الميدان بإنشاء تماثيل من الأضواء عبارة عن بابا نويل وديناصور وطاووس ومئات الأشجار وكلمات التهنئة بالعام الجديد.

وأقيم حفل غنائي أحياه عدد من الفنانين الأجانب الذين عزفوا عددا من الأغنيات الشهيرة منها "نساي ويا حبيبي لمحمد رمضان وسي لا في للشاب خالد ويا بلدنا يا حلوة لعمرو دياب".

ومثل كل عام أقيم التقليد السنوي لمدينة شرم الشيخ من خلال إضاءة وتزيين السوق التجارية في المدينة وإطلاق الألعاب النارية وأقامت حفلا موسيقيا كبيرا من أجل الإعلان عن بداية الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة، حيث أضاء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة شجرة الميلاد في "سوهو سكوير" ليعلن بدء الاحتفالات.

وأكد فودة أنه حرص على تنفيذ هذا التقليد السنوي في عامه العاشر رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، من خلال الاهتمام بالتعقيم وتوزيع الكمامات على الحضور حيث تم تسليم 10 آلاف كمامة ليتم توزيعها على الحضور، كذلك يتم بث معلومات للتوعية والمطالبة بالتباعد عبر الميكرفونات، كما أن طبيعة المكان كانت عاملا مساعدا لكونه في الهواء الطلق وليس مغلقا ومساحته كبيرة والجمهور منتشر في كافة الأماكن ومستمتع بالحفل الموسيقي، وقال: نحن أصررنا أن نظهر للعالم أن شرم الشيخ أضواؤها منيرة للجميع رغم الأحداث الحالية وإغلاق الدول، والحقيقة أنه يوم جميل تم قضاؤه وسط السائحين وأهل المدينة وأتمنى أن يكون العام القادم أفضل وأفضل.

من ناحيته أكد رامي رزق الله كامل في بيان، أنهم كانوا مترددين في إقامة هذا الحدث وذلك بسبب الوضع الحالي، لكن هذا الحدث أصبح تقليدا سنويا ويساعد بشكل كبير على تنشيط السياحة وخصوصا في ظل تواجد عدد من السائحين والذي يترك لديهم أثرا وذكرى جيدة ورسالة جيدة تؤكد أن شرم الشيخ هي المدينة الخضراء، وهذا هو الذي شجعنا على إقامة الحدث مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كذلك تم تقليل الأعداد فالعام الماضي كان لدينا 15 ألفا، هذا العام وصلنا إلى 5 آلاف من أجل رسالة سلام وأمان للعالم.