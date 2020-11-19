ورش حكي وأراجوز في احتفال "الثقافة" باليوم العالمي للطفل غدا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ينظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، غدا الجمعة، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الموافق 20 نوفمبر من كل عام، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

يبدأ الاحتفال في الرابعة عصرا بورش حكي (مكتبة علا حمروش - مكتبة كامل الكيلانى) وتدور حول حق الطفل في الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم ونبذ العنف وعدم التمييز، ثم مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية (رسم حر يعبر الطفل بالرسم عن احلامه وما يتمناه في الحياة - ورشة أورجامي- ورشة بوكيه ورد إهداء للطفل)، تعقبها ندوة عن حقوق الطفل مع الكاتبة نجلاء علام، رئيس تحرير مجلة قطر الندى، وتدور حول نبذ العنف وعدم التمييز بين الأطفال وحق الطفل في اللعب والحياة.

ويختتم اليوم بمجموعة من الفقرات الفنية، حيث يقدم الأراجوز معلومات عن اليوم العالمي للطفل، فضلا عن استعراضات فنية لفرقة أطفال الحديقة، وفقرة الساحر.

وانطلقت أمس فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل حول أدب الطفل ورؤية مصر 2030، الذي تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، وبأمانة الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر الجاري بقاعة على مبارك بمقر الهيئة.

وقالت الدكتورة نيفين محمد موسى، في كلمتها، إنه تأكيدا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤسسات الدولة بشأن الاهتمام الشديد بشؤون الطفل وتقديم الرعاية الكاملة له، فإن دار الكتب والوثائق القومية تضع هذا الأمر ضمن أولوياتها بما يتوافق أيضا مع خطة التنمية المستدامة.

كما تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة، ككل عام في شهر نوفمبر بأعياد الطفولة، حيث تقيم الإدارة المركزية للشؤون الفنية احتفالية أعياد الطفولة 2020، التى تحييها فرقة قصور الثقافة لأغاني الأطفال، على مسرح مكتبة البحر الأعظم يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرا.