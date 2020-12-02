بعد صفعه بالقلم.. حكاية معلمة أجبرت طالب ابتدائي على مسح حذائها

واقعة جديدة داخل المدارس برزت خلال الأسبوع السابع من العام الدراسي، هذه المرة كانت معلمة اجبرت "أدهم مصطفى" 10 سنوات، والطالب بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الجولف الرسمية المتميزة بالشروق، على الانحناء ومسح حذائها أمام زملائه داخل الفصل، لتتدخل "الإدارة التعليمية" في الأزمة والتحقيق فيها.

"الوطن" تستعرض الحكاية الكاملة للواقعة:

اجبار المعلمة لطالب على مسح حذائها

في يوم الأحد الماضي، وأثناء إحدى الحصص بالمدرسة ومع دخول المعلمة إلى الفصل ووضعها لكشاكيل الطلاب إلى جانبها، قام "أدهم" بعفوية الأطفال وأحضر كشكوله دون استئذانها، لتنفعل عليه المعلمة وتغضب "زعقلته وضربته بالكشكول على وشه" حسبما قالت نسمة مصطفى، والدة أدهم لـ "الوطن"، مضيفة: "وهو راجع داس على جزمتها برجله بالغلط"، لتغضب مرة أخرى وتنهره وتشده من أذنه وتجبره يمسح حذائها أمام زملائه الطلاب، وبالفعل مسح حذائها ثم صفعته على وجهه أكثر من مرة.

"أدهم" ينهمر في البكاء ويبلغ أسرته

بعد انتهاء اليوم الدراسي كانت جدة "أدهم" تنتظره خارج المدرسة مثلما تفعل كل يوم، ليحكي لها كافة تفاصيل الواقعة وهو يبكي بشدة على ما حدث، وفقًا لحديث "نسمة"، ومن ثم تبلغ جدته والديه ما حدث لنجلهما داخل المدرسة.

اتهام المعلمة للطالب بالتحرش بها

يذهب والد "أدهم" إلى المدرسة في اليوم التالي من أجل تقديم شكوى في المعلمة صاحبة الواقعة، وهنا تقول "نسمة" إن والد الطفل قابل بالمعلمة لتقول له: "مش تعرف ابنك عمل إيه وتربيه الأول قبل ما تيجي تقدم شكوى فيا، ابنك ده اتحرش بيا"، ويرفض الأب الرد عليها مفضلا الرد بشكل رسمي وقانوني.

والدة الطالب: ابني محترم ومشهود له بالأخلاق في المدرسة

قالت نسمة مصطفى، والدة "أدهم"، إن نجلها معروف بالأخلاق والاحترام، وذلك بشهادة كافة زملائه ومعلميه بالمدرسة، وإن "أدهم" لم يفتعل أية مشاكل من قبل، وأنها تأكدت من صحة تلك الواقعة من خلال أولياء زملاء "أدهم" في الفصل.

تقديم شكوى في المعلمة صاحبة الواقعة

وبالفعل تقدم ولي أمر الطالب بشكوى رسمية إلى عبدالعزيز فهمي مدير عام إدارة الشروق التعليمية بشأن ما حدث من قبل المعلمة تجاه "أدهم"، حسبما أكدت والدة الطالب.

"التعليم" توقف المعلمة عن العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات

قال عبدالعزيز فهمي، مدير عام إدارة الشروق التعليمية، إن التحقيق جاري حاليا فيما يخص تلك الواقعة، ومن المنتظر الانتهاء من التحقيق وإعلان نتيجته خلال يوم الأحد القادم، وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ "الوطن" إن المعلمة صاحبة الواقعة لن تذهب إلى المدرسة حتى يتم الانتهاء من التحقيق، حيث تم استدعائها في الإدارة.