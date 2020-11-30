أحمد السقا في سوهاج لتصوير "نسل الأغراب"

يستعد الفنان أحمد السقا للسفر إلى سوهاج، لبدء تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

ويقوم محمد سامي مخرج العمل، ببروفات مكثفة للعمل، وبناء "لوكيشن" تصوير، علي أن يبدأ التصوير يوم الأربعاء المقبل، ثم يعود إلى القاهرة لتصوير باقي المشاهد.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، إدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وأحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهد مسلسل "نسل الأغراب"، خلال يومين تمهيدًا للانتهاء منه قبل بدء شهر رمضان.

من ناحية أخرى، يصور محمد سامي فيلم "العميل صفر"، فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ويشارك فى بطولته لبلبة، وبيومي فؤاد، ومحمد علاء، ودارين حداد، وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونًا جديدًا بين المخرج محمد سامي والنجم أكرم حسني، بعد تقديمهما الحملة الدعائية بعنوان "أبوشنب"، للتوعية بتحديد النسل، التي حققت نجاحا كبيرا.

وبدأ الاستعداد لفيلم العميل "صفر" منذ عام 2019، لكن توقفت التحضيرات لعدة أسباب، منها وفاة والد أكرم حسني بطل العمل، ثم انشغاله بعد ذلك لمشاركته في مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمي، الذي عُرض رمضان الماضي، فضلًا عن مشاركة المخرج محمد سامي بتأليف وإخراج مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان، وبداية جائحة كورونا التي أوقفت جميع مناحي الحياة.