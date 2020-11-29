بحضور خالد الصاوي.. طب سوهاج تحتفل بحصولها على الاعتماد الأكاديمي

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات احتفال كلية الطب البشري بتجديد حصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، حيث حضر الحفل الفنان خالد الصاوي.

حضر الاحتفال الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نواب رئيس الجامعة، والدكتور حسان نعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب، والفنان خالد الصاوي، ضيف الجامعة، والدكتورة سوسن عبدالحميد مرسي، رئيس جامعة ميريت، والدكتور محمود فهمي، نقيب الأطباء، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئه التدريس بالجامعة، ونخبة من القيادات التنفيذية والسياسية والمجتمعية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، عن سعادته وفخره بكلية الطب البشري التي تضم نخبه من أعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى وطلاب متميزين على كافة المستويات، موجها التهنئة لإعادة اعتماد الكلية، وهو ما تحقق نتيجة مجهود كتيبة عمل متكاملة استطاعت تحقيق وتطبيق معايير الجودة على أرض الواقع.

ووجه رئيس الجامعة شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا الإنجاز لتصبح كلية الطب كلية معتمدة تحصل على الاعتماد للمرة الثانية، مما يساهم في تخريج طالب مؤهل علميا يواكب التطور العلمي على المستوى الدولي ويساهم في تطوير وتحسين القطاع الطبي.

كما وجه الدكتور حسان النعماني التهنئة لجميع منسوبي الكلية، معربا عن سعادته لتجديد اعتماد الكلية التي حصلت على الاعتماد للمرة الأولى في ٢٠١٤م ونجحت في تجديده في أكتوبر الماضي، وهو ما يضع الكلية في مصاف الكليات المعترف بها على مستوى العالم.

ووجه النعماني شكره للدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة على دعمه المستمر للكلية وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي ساعدت الكلية على إعادة تجديد الاعتماد، وأيضا لكل من ساهم في حصول الكلية على الاعتماد، ووحدة الجودة والعاملين بالكلية، وكليات الجامعة، مشيدا بتكاتف وتعاون جميع قيادات الجامعة ومنسوبي الكلية وإصرارهم وعزيمتهم للحصول على تجديد الاعتماد.

تتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الكلية وأقسامها ورحلة العمل للوصول إلى تجديد الاعتماد، كما تم تكريم كل من ساهم في هذا النجاح من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجهاز الاداري.