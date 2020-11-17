مصادر: خالد الصاوي وزينة السبب وراء عودة بسمة بوسيل لتامر حسني

بعد 3 أيام من إعلان بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، انفصالها عنه وطلب الطلاق، وتدخل عددا من الفنانين، لحل تلك الأزمة بينهما.

وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من تامر حسني، أن الفنان خالد الصاوي تدخل لحل تلك الأزمة، وتحدث مع تامر حسني ليعيد الأمر كما هو عليه، كما أن الفنانة زينة تعد أبرز نجوم الفن الذين توسطوا للصلح بين تامر وزوجته؛ إذ زارت منزلها، وأقنعتها بالتراجع عن قرار الانفصال.

كما تحدثت زينة مع تامر حسني، وكانت صاحبة فكرة "بوست" الاعتذار الذي نشره المطرب صباح اليوم، وجاء موقف الفنانة بناء على الصداقة القوية التي تربطها بالمطرب وزوجته.

وكتب "حسني": "بسمة حبيبتي.. للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبُعد فترة".

وأضاف الفنان: "المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

وتابع تامر حسني: "بيننا حب غالي وحياة كريمة، وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، متهورة بس بحبك".

جاء هذا بعدما أعلنت المغربية بسمة بوسيل، منذ أيام، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر خاصية "أستوري" على تطبيق "انستجرام": "كمان أحب أعرفكم إن احنا بقالنا فترة منفصلين، وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".