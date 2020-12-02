أشرف عبدالباقي يستعين بـ تامر حسني في تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة

خلال تقديمه حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، طلب الفنان أشرف عبدالباقي، من المطرب تامر حسني، الصعود إلى خشبة المسرح والتقاط صورة معه، واستعان به في تقديم الحفل.

وسخر حسني، حينما سأله عبدالباقي، عن اختفائه، قائلا: "أنا وأحمد السقا بنتواصل عبر الفضائيات".

وانطلقت مساء اليوم، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث يشهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامدـ بجائزة الهرم الذهبي التقديرية، والتي تمنح أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكيـ بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز، الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.