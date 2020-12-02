مي سليم في مهرجان القاهرة السينمائي: مرضيوش يدخلونا من غير كمامة

أعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها البالغة، بدعوتها في مهرجان القاهرة السينمائي الـدولي في دورته الحالية الـ42، موضحة أنها تنتظره من العام للعام، وتتشرف بدعوتها في هذا المهرجان: "بنحس بالفخر، ونهتم بكل الأفلام المشاركة في هذا المهرجان، كما أني سعيدة بالأشخاص الذين سيكرموا، بنكون فرحانين ليهم جدا".

وأضافت مي، خلال لقائها على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنها تشكر كل القائمين على هذا المهرجان، نظرًا للتنظيم الرائع: "مرضيوش يدخلونا غير لما يتأكدوا إن معانا كمامات".

وأشارت إلى أنها سعيدة للغاية من ردود الفعل على مسلسل "خيط حرير"، وكذلك كافة طاقم العمل: "سعيدة بالناس اللي اشتغلت معاهم، كمان خلصت مسلسل ضربة معلم، ومسلسل بأثر رجعي، اللي كان 13 حلقة، وانتهيت أيضًا من فيلم المراية".

وانطلق في السابعة مساء اليوم، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.