أشرف عبد الباقي يروج لـ"اللوكاندة" ببوستر جديد

نشر الفنان أشرف عبد الباقي، بوسترًا جديدًا لمسرحية "اللوكاندة"، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "توتير".

وعلق "عبدالباقي"، قائلًا "اللوكاندة‬⁩ كل خميس وجمعة وسبت على مسرح الريحانى بوسط البلد. مستنينكم في أول ست كوم على المسرح".

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، وحمدي الميرغني، وويزو، وإبرام، و"دياب"، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الجدد الذين شاركوا في مسرحية "جريمة في المعادي".

وتُعرض مسرحية أشرف عبد الباقي "صباحية مباركة" حاليًا، حيث لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، على مسرح "الريحاني" بمنطقة وسط البلد.

ويقوم ببطولة المسرحية ثلاثة من نجوم مسرح مصر، هم علي ربيع، وأوس أوس، وويزو، ويتولى مهمة الإخراج أشرف عبدالباقي.

ونشر الفنان علي ربيع، صورة تجمعه بأبطال العرض، وعلق عليها قائلًا: "ربنا يوفقنا إن شاء الله، نعمل لكم مسرحية جديدة جميلة بإذن الله، إخراج وإنتاج أستاذ أشرف عبدالباقي، بطولة الناس القمر اللي في الصورة، مسرحية صباحية مباركة يا عريس، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كمز".

وفاجأت مليكة ابنة "ربيع" والدها أثناء ختام أحد العروض لمسرحية "صباحية مباركة" بدخولها تحمل بوكيه ورد، وعلق "ربيع" عبر إنستجرام قائلًا: "أحلى ورد جالي في حياتي.. صباحية مباركة مستنيكم كل أسبوع في المسرح وشكرًا يا أغلى جمهور".ا

يُذكر أن فيلم "الخطة العايمة" يُعرض بدور العرض السينمائي، وهو أول فيلم روائي طويل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كيمز، وتدور أحداثه حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

الفيلم من إخراج معتز التوني، وبطولة علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل.