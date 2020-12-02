الاقتصادية لقناة السويس: جرى الاهتمام بالمنطقة كلها في عهد السيسي

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الإقتصادية، جرى الاهتمام بها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تفعيل ذلك المشروع بشكل أكبر في عام 2015، حيث تم إضافة 461 كيلو متر مربع، منتشرة بمناطق مختلفة للقناة: "عندنا 10 قطاعات مختلفة، سواء مواني أو مناطق صناعية، تسمى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولها رؤية استراتيجية خاصة".

وأضاف "زكي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه جرى إطلاقها في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ في عام 2015، وتم وضع رؤية وأهداف استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف: "أحنا ننشد بأن نكون الوجهة المفضلة للمستثمرين للعمل في تلك المنطقة".

وأوضح أن تلك المنطقة، سيتم تحويلها إلى قطاع اقتصادي كبير، يحقق فرص عمل وعائد جيد للدولة، ويكون لها المساهمة اللازمة في الناتج القومي الإجمالي.

وأكد أنه بعد مرور 5 سنوات من البدء في إنشاء المشروع، جرى التركيز على استراتيجية جديدة، سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وصولا لعام 2030: "احنا واقعيين، ولا نقر المشاريع في طور الأحلام فقط".

وأشار إلى أن التنمية بشكل عام، دائما ما تأخذ الكثير من الوقت، لإنشاء المرافق والبنية التحتية وجذب الاستثمارات، كما أن لتلك المنطقة خصائص متعددة، ولها علاقات عدة مع دول الغرب والشرق: "الوضع في 2015، لم تكن المنطقة جاذبه كفكرة، الشاحنات اللي كانت بتروح لبورسعيد، كان بتصل في 20 ساعة، والنهاردة بعد إنشاء شبكة الطرق والأنفاق، الشاحنات دي بتوصل في 18 لـ20 دقيقة".

وتابع: "توجهنا خلال الفترة الأخيرة، لوضع بنية أساسية تضمن وجود أرضية، تبدأ المنطقة بالعمل على أساسها، وفي 2015، كانت المنطقة تفتقر للكثير من البنى التحتية، ومن قام بالاستثمار في تلك الأونة، تكبدوا الكثير من المشقة، وفيه ناس وطنيه بذلت مجهود للاستمرار".

وفند: "علشان نضمن نجاح المنطقة، حصل في المنطقة مجموعة ضخمة من الاستثمارات والتجهيزات، والمنطقة الصناعية بات فيها 14 مطور صناعي، و250 منشأه وشركة موجودة في منطقة العين السخنة، و18 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية".