أشرف عبدالباقي: لو كورونا استمر المخرج هيشتغل سايس عربيات

قال الفنان أشرف عبدالباقي، في كلمته أثناء تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ42، وتذيعه قناة "dmc" الفضائية، الأربعاء: "أهم شيء إننا موجودين رغم كل التحديات الموجودة.. إحنا جامدين، وكل اللي عنده فرصة بيشتغل بيشتغل".

وأضاف عبدالباقي: "المهرجان يتحدث عن التحديات التي تواجه صناعة السينما في ظل جائحة فيروس كورونا، وماذا سيفعل الفنانون والمخرجون والمتخصصون في صناعة السينما، ماذا سيفعلون؟؟ ممكن المخرج يشتغل سايس عربيات في جراج.. وبتوع الصوت.. وأحمد حلمي هيعمل إيه؟ هيعمل كيكة أسمنتية في البيت".

ومازح الفنان تامر حسني، وطلب منه الصعود إلى المسرح، والتقط معه "صورة سيلفي"، وقال: "إنت غايب لية الفترة اللي فاتت مشوفناكش؟"، ليرد: "كنت بتخانق مع السقا على الفضائيات، وهنتصالح برضو على الفضائيات".

وأشار إلى أن المنتجين ليس لديهم أي مشكلة، مضيفا: "يعني واحد زي أحمد السبكي، كل ما تروحله يقولك معنديش فلوس".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

وقدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.