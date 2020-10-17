نورهان تشيد بمسرحية "اللوكاندة" لـ أشرف عبدالباقي: روحوا اتفرجوا

أشادت الفنانة نورهان بمسرحية "اللوكاندة" التي يلعب بطولتها الفنان أشرف عبدالباقي، ونشرت صورًا لها بصحبه ابنها وأبطال العمل.

وعلقت نورهان على الصور "مسرحية جميلة، وناسها أجمل.. (اللوكاندة) على مسرح الريحاني اللي كمان كان مبهر بالنسبة لي بعد التجديدات اللي عملها أشرف عبد الباقي.. أنصح كل الناس تروح تتفرج.. شكرًا أشرف عبدالباقي والبنوتة الحلوة نجمة المستقبل ويزو إن شاء الله".

وتلقى "عبد الباقي" التهاني من بعض نجوم الفن، أبرزهم محمد محمود عبد العزيز، الذي علق قائلًا: "ألف مبروك مسرحية بجد حلوة أوي"، بينما قالت المطربة أمينة: "مبروك.. مبروك".

"اللوكاندة" تعرض يوم الخميس والجمعة والسبت على مسرح الريحاني بوسط البلد، بطولة أشرف عبد الباقي وحمدي الميرغني وويزو وإبرام ودياب، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الجدد الذين شاركوا في مسرحية "جريمة في المعادي".

كما تعرض مسرحية أشرف عبد الباقي "صباحية مباركة"، حاليًا، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، على مسرح "الريحاني" بمنطقة وسط البلد.

ويقوم ببطولة المسرحية ثلاثة من نجوم مسرح مصر وهم علي ربيع وأوس أوس وويزو، ويتولى مهمة الإخراج أشرف عبدالباقي.

وفي السياق ذاته، نشر الفنان علي ربيع، صورة تجمعه بأبطال العرض، وعلق عليها قائلا: "ربنا يوفقنا إن شاء الله، نعمل لكم مسرحية جديدة جميلة بإذن الله، إخراج وإنتاج أستاذ أشرف عبدالباقي، بطولة الناس القمر اللي في الصورة، مسرحية صباحية مباركة يا عريس، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كمز".

وفاجأت مليكة ابنة "ربيع" والدها أثناء ختام أحد العروض لمسرحية "صباحية مباركة" بدخولها تحمل بوكيه ورد، وعلق "ربيع" عبر "إنستجرام" قائلًا: "أحلى ورد جالي في حياتي.. صباحية مباركة مستنيكم كل أسبوع في المسرح وشكرا يا أغلى جمهور".