تامر حسني يحتضن السقا في القاهرة السينمائي: هنتصالح في الفضائيات

مازح الفنان أشرف عبدالباقي، المطرب تامر حسني، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الذي يقام في دورته الحالية الـ42، حيث سأله عن سر تغيبه عن المهرجان في دوراته السابقة، ورد حسني، مازحا: "مفيش والله.. كنت مشغول أنا والسقا، كنا بنتخانق على الفضائيات".

ورد عبدالباقي، ضاحكًا: "طب واتصالحتوا ولا لسه؟"، فرد حسني: "هنتصالح على الفضائيات"، ونزل تامر حسني، من المسرح، وقام باحتضان أحمد السقا، قائلًا: "حبيب قلبي"، وذلك على شاشة "DMC".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

وقدم حسني أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.