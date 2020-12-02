داليا البحيري تهدد بمغادرة افتتاح القاهرة السينمائي لعدم وجود مقعد

حالة من الغضب انتابت الفنانة داليا البحيري، بسبب عدم وجود مقعد لها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، وفشل المنظمون في إيجاد مقعد لها، ما دفع الفنانة للحديث معهم ومع مصمم الأزياء هاني البحيري، قائلة: "أنا همشي"، إلا أن الأخير يحاول تهدئتها حاليا وما زالت الأزمة قائمة.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

وقدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.