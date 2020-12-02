بحوافز تصل 10 آلاف.. 40 وظيفة خالية للعمل من البيت في ظل كورونا

يبحث الكثيرون عن وظائف للعمل عن بعد دون الحاجة للوجود داخل مقر العمل تحديدًا مع عودة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، ولذلك وفر موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عددا من الوظائف تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي:

وظائف للعمل من المنزل

مصمم جرافيك

اسم الشركة: زهرة الريان .

مقر العمل: التجمع الأول - التجمع الخامس - الزيتون - الشروق - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنوات الخبرة: 5 - 10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

معلم لغة عربية

اسم الشركة: معهد اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

العمر المطلوب: 22 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

أساسيات الوظيفة: تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الإعاقات التالية: "إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف.

مدير مبيعات طبية وتسويق

اسم الشركة: كيوراويلا.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 - 10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

محاسب/محاسبة

اسم الشركة: رؤية الخبراء الاستشارية.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنوات الخبرة: سنة - ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 24 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عال .

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب الإعاقة الحركية الخفيفة.

مسؤولة مبيعات إلكتروني

اسم الشركة: رولاز لمستحضرات التجميل.

مقر العمل: اجا - الجمالية - السنبلاوين - الكردى - الدقهلية .

العمالة المطلوبة: 10 .

السن المطلوب: 18 - 30 سنة .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة. الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 500 - 3000 جنيها مصري.

الحوافز الإضافية: 500 - 10000 جنيها مصري.

مصمم جرافيك

اسم الشركة: مؤسسة تسهيل برو.

مقر العمل: السلام - السيدة زينب - الشرابية - الشروق - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

أساسيات الوظيفة: تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب الإعاقات التالية: إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك.

الراتب الأساسي:2000 - 5000 جنيها مصري .

معلم لغة إنجليزية

اسم الشركة: دليلك للأيلتس.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيها مصريا.

معلم لغة إنجليزية

اسم الشركة: دليلك للايلتس .

مقر العمل: ابو قير - الابراهيمية - الازاريطة - الانفوشى - الاسكندرية .

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 -4000 جنيه مصري.

مسوق سوشيال ميديا

اسم الشركة: دليلك للأيلتس .

مقر العمل: بنها - القليوبية .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الراتب الأساسي: 5000 - 6000 جنيها مصريا.

مسؤول تسويق الكترونى

اسم الشركة: شركة الفتح لتركبيت كاميرات المراقبة.

مقر العمل: المعصرة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 10 .

السن المطلوب: 23 - 40 سنة .

أساسيات الوظيفة: تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب الإعاقات التالية: "إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف".

طبيعة العمل: نشر عروض الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تيلي سيلز

اسم الشركة: أكاديمية حروف.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - 15 مايو - الأزبكية - البساتين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: سنة -‎4 سنوات خبرة .

السن المطلوب: 22 - 32 سنة .

الراتب الأساسي: 2000 -2500 جنيها مصريا .

الحوافز الاضافية: 500 - 1000 جنيها مصريا.

رسام أوعية ضغط ومبادلات حرارية

اسم الشركة: مرحب للحلول الهندسية والاستشارات والتدريب.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنوات الخبرة: 3 -15 سنة خبرة.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاص، أصحاب الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف، إعاقة سمعية - صمم .

الراتب الأساسي: 2000 - 8000 جنيها مصريا.