أروى جودة تغير مقعدها 3 مرات في افتتاح القاهرة السينمائي

اضطرت الفنانة أروى جودة، لتغيير مقعدها 3 مرات بعد فشلها في إيجاد مقعد لها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

واستجابت أروى، لطلب المنظمين بالجلوس في الصفوف الخلفية، وذلك قبل أن يجدوا مقعدا لها بعد صفين من مقعدها الأول، حتى نجحوا في إيجاد مقعد لها بالصفوف الأمامية.

وكان واجه عدد من الفنانين، أزمة في وجود مقاعد للجلوس خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وكان من ضمنهم محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، والفنان خالد سليم، والفنان رامي وحيد.

وكانت حالة من الغضب انتابت الفنانة داليا البحيري، بسبب عدم وجود مقعد لها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، وفشل المنظمون في إيجاد مقعد لها، ما دفع الفنانة للحديث معهم ومع مصمم الأزياء هاني البحيري، قائلة: "أنا همشي"، إلا أن الأخير حاول تهدئتها.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.