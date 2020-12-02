انتقال محافظ الإسكندرية لموقع انهيار عقار من 4 طوابق في محرم بك

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى مكان انهيار عقار في منطقة محرم بك، ووجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، وكل الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية، وتم التوجه إلى مكان الحادث، للوقوف على مستجدات الوضع على أرض الواقع.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، عن انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس -أرضي وثلاث أدوار متفرع من شارع منشا- محرم بك، بنطاق حي وسط.

يذكر أن منطقة محرم بك، شهدت منذ قليل، انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق بحي وسط الإسكندرية، فيما يجري رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا أو مصابين.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط عقار بشارع الفردوس المجمع بمحطة مصر بجوار السكة الحديد، ولم يتضح وجود ضحايا من عدمه.

وانتقل مسئولو الحي وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من 4 طوابق، وجرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، ورفع الأنقاض بحثا عن ضحايا.