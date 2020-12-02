محافظ الإسكندرية: عقار محرم بك المنهار صادر له 3 قرارات ترميم

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلى موقع العقار المنهار الكائن بـ16 شارع الفردوس، متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط، وهو قديم مأهول بالسكان، مكون من دور أرضي و3 أدوار، مؤكدا أنه صادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000.

وحضر برفقة المحافظ، اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف، رئيس الحي.

وعلى الفور، كلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف، ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض، والذي اتضح من التقرير الأولى وجود أسرتين به.

وأشار المحافظ إلى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما دفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين، وعمل كردونا بجميع الشوارع المحيطة بالعقار؛ حماية لأرواح المواطنين.

وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم، ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أية تداعيات أخرى.