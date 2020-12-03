عبدالله رشدي يسخر من مهرجانات السينما: أصبحت "عرض أجساد"

قال الداعية عبدالله رشدي، إن المهرجانات التي تقام أصبحت تشهد "عرض أجساد"، وتجاوزت فكرة "عرض الأزياء"، مطالبا الجهات المسئولة بالتصدي لهذا الأمر، مشيدا بتصدي الدولة خلال الآونة الأخيرة لما وصفه بـ"النماذج القبيحة".

وواصل "رشدي" في فيديو بثه عبر قناته بموقع "يوتيوب"، قائلا: "يارب نشوف في المهرجانات نوع من الاهتمام من الجهات المسئولة بالمظهر حيث بدأت المهرجانات أن تكون مكانا لعرض الأجساد وليس لعرض الأزياء، وبخصوص الحرام والحلال نعلم أنه كما قال الله تعالى "لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن"، وأن المرأة يجب أن تستر جسدها كله عدا الوجه والكفين".

وتابع: "واحدة تقولك أنا فنانة ومش محجبة طيب ياست الكل راعي الذوق العام وراعي البلد التي تعيشين فيها، وأن عندك شباب، ومش مطالب منا أن نكون في صورة تثير غرائز الآخرين وتوقظ انتباههم للأمور التي لا نريد أن تنتشر في المجتمع، فيجب أن تقدمي نفسك في المهرجان على أساس أنك عقلية تؤدي فنا ورسالة معينة مطابقة لما أمر الله ورسوله به، علشان ربنا يبارك لك في رزقك وولادك وصحتك وعشان سعيك يكون في ميزان حسانك وليس ميزان سيئاتك، حاولي تحوزي انتباه الآخرين لعقلك وليس لجسدك".

رشدي للفنانات: حاولي تجذبي الناس لعقلك مش لجسمك

وأشار "رشدي"، إلى أن بعض العادات غير العربية والإسلامية بدأت تنفذ لنا، "نحاول تطبيقها بصورة فجة لا تتوافق مع ديننا فنأخذ منهم كل ما يتعلق بإثارة الفواحش والغرائز، ياريت ناخد منهم حاجة مفيدة إزاي بيبدعوا وكيف يتقنون العمل، للأسف الشديد مع خالص اعتذاري نحن ننتقي ونأخذ منهم كل ما هو قبيح ونترك من عندهم كل ما هو حسن ياريت زي ما أحنا بنجري أننا ناخد منهم ثقافة الانحلال والحرية الجسدية نحاول ناخد من الناس دي ما ينفعنا في دنيانا وما يرضى الله عز وجل، للأسف العرب أصبحوا أساطين وأساتذة في استخدام السوشيال ميديا بالتركيز على كل ما هو سيئ ونضع عليه التاتش العربي ونبقى مبدعين في قلة الأدب"، بحسب تعبيره.