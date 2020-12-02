نادر سعد: إصابات كورونا تتخطى 400 حالة لأول مرة منذ شهور

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، اليوم، سوف يتجاوز الـ400 حالة لأول مرة منذ عدة شهور.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء: "الليلة سوف نشهد فوق الـ400 إصابة لأول مرة منذ عدة أشهر، وهذا مؤشر سلبي يدل على أن الأعداد في تصاعد، وهذا انعكس على مستشفيات العزل، ونسب الإشغال لأجهزة التنفس الصناعي وصلت لـ31%".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الإجراءات الاحترازية مطلوبة حتى لا ننزلق لموجة ثانية شديدة مثل باقي دول العالم، والدولة لا ترغب في الوصول إلى الإغلاق لأن له تكلفة، ولكن لكل حادث حديث، ولجنة الأزمات سوف تجتمع وتتخذ الإجراءات اللازمة، ولكن بدلا من ذلك الإجراءات الاحترازية أفضل شيء، وأهم لقاح هو لقاح الوعي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 392 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 116303 حالات من ضمنهم 102816 حالة جرى شفاؤها، و6666 حالة وفاة.