عاجل.. إصابة النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش وزوجها بفيروس كورونا

أصيبت الدكتورة شيرين عبدالعزيز القشاش، عضو مجلس النواب الحالي والمنتخب، التي نجحت عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب مستقبل وطن، وزوجها، بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مقربة من النائبة أنها تخضع هي وزوجها للعزل المنزلي، وفق بروتوكولات وزارة الصحة، تحت إشراف مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، موضحا أنها وزوجها حالتهما الصحية مستقرة.

وقال القبطان مجدي القاضي، زوج النائبة شيرين القشاش، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنهما خضعا لمسحة في مستشفى حميات ميت خلف بشبين الكوم، والتي أكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد .

ونجحت الدكتورة شيرين عبدالعزيز في مشاركة القائمة الوطنية بالمنوفية خلال الأيام القليلة الماضية.

وتلقى النائبة قبولا كبيرا وسط أبناء دائرة شبين الكوم؛ إذ أنها من أقوى النواب في الدائرة، نظرا لتواجدها المستمر بين أبناء الدائرة.

على صعيد متصل، أكدت مصادر مسؤولة بديوان عام محافظة المنوفية، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين بمكتب المحافظ إلي 5 موظفين، من بينهم مدير "مكتب المحافظ، والعلاقات العامة"، مؤكدا أن المسحة الطبية لفيروس كورونا أثبتت تلك الإصابات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك تشديدات قوية على ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في الديوان العام، مؤكدا أن العمل يسير بشكل طبيعي وتسيير أعمال المواطنين.

من جانبه، أكد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أنه أجرى المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وظهرت النتيجة سلبية، موضحا أنه يمارس مهام عمله من مكتبه بديوان عام المحافظة، مؤكدا استقرار الوضع بالنسبة للعاملين وسير العمل بشكل طبيعي لإنجاز مصالح المواطنين.

وأضاف نائب محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم التشديد على جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وارتداء الكمامة للعاملين كافة، بالإضاقة إلي الإجراء السابق للإصابات من محافظ المنوفية، بتخفيض عدد العمالة في جميع المصالح الحكومية بما فيها الديوان العام للمحافظة.