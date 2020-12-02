وكيل "صحة القليوبية" يتفقد إجراءات مواجهة الموجة الثانية من كورونا

تفقد اليوم الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وفريق من إدارة مكافحة العدوى والترصد وإدارة الطوارئ والتمريض، مستشفى حميات بنها؛ لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والاطمئنان على الحاله الصحية للمرضى، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

وتابع "الطباخ" تواجد المستلزمات والأدوية الخاصة بمرضي كورونا، وقسم الأشعة والمعمل، ومدى توافر التحاليل اللازمة لمرضى كورونا، وأوصي الفريق الطبي بالمتابعة المستمرة للمرضى.

في وقت سابق، عقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا مع مديرى الرعاية المركزة بمستشفيات القليوبية، بحضور الدكتورة سعاد حتاتة، وكيل المديرية، والدكتور محمد جمال، مدير الطوارئ، وفريق من إدارات المديرية، لمتابعة استعدادات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد؛ إذ أكد على وجود القوى البشرية اللازمة، والتأكد من وجود الأدوية والمستلزمات الخاصة بالعناية المركزة بكل مستشفى.

وأوصى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات، واستغلال الأجهزة وأدوات التشغيل بالشكل الأمثل، وتخضيص بعض الأسرة للرعاية المتوسطة، مشيرا إلى أن جميع إدارات المديرية تعمل على توفير جميع الاحتياجات وتذليل العقبات والتحديات، مؤكدا: "وكلنا معا وبروح الفريق نقدم خدمه آمنة نحافظ بها على أرواح المرضى".