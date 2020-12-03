اليوم.. الإحصاء يعلن نتائج بحث الدخل والإنفاق 2019-2020 بحضور مدبولي

يعلن في الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019-2020، وهو أحد أهم الأبحاث الاقتصادية التي يجريها الجهاز.

يهتم البحث برصد مؤشرات استهلاك الطعام والشراب والمسكن والملبس

ويقوم اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركز للإحصاء، بالإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زارت الاسبوع الماضي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة سير العمل ببحث مؤشرات الدخل والانفاق، وكان في استقبالها اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز وقيادات الجهاز الذين احتفلوا بفوز وزيرة التخطيط بجائزة أفضل وزير عربي من جائزة التميز الحكومي العربي.

ويجرى الجهاز البحث كل عامين، حيث كانت أبرز نتائج البحث الماضي 2017-2018، أن نسبة الإنفاق الفعلى للأسرة على الطعام والشراب جاءت فى المركز الأول بنسبة 73.1%، يليه المسكن ومستلزماته بنسبة 18.7%، ثم الخدمات والرعاية الصحية بنسبة 9.9%، و4.7% على الدخان (السجائر- المعسل)، وجاءت أقل نسبة إنفاق للأسرة المصرية على الثقافة والترفيه بنسبة 2.1%.

ويهـدف البحـث إلـى توفـير بيانات تفصيلية تساعد في التعرف على الأنماط الاستهلاكية في المجتمع والتغيرات التي تطرأ عليها، كما يوفر بيانات تمكن من قياس مستوى المعيشة، ومستويات وخريطة الفقر، فضلًا عن توفير الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والتي تعد مؤشرًا مهمًا لقياس التضخم.

وعرف خبراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاقتصاديون بحث الدخل والإنفاق الفقر بأنه "عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو للأسرة، على أن تتمثل هذه الاحتياجات في خدمات التعليم والصحة والمواصلات الطعام والمسكن والملبس".

وقد زاد عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بما يقرب من خمسة ملايين نسمة خلال الخمس سنوات الماضية، التي شهدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بنسبة زيادة 4.7%، وهي أعلى زيادة لمعدلات الفقر منذ عام 2000، ليصبح نحو ثلث السكان في مصر، مصنفين رسميًا تحت خط الفقر، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.