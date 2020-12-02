الحكومة: 20 مليون جرعة لقاح كورونا تصل قبل منتصف 2021 وستوزع مجانا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مصر بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد على 20 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تصل قبل منتصف العام المقبل.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن التعاقد سيتم بالفعل، وجرى تفويض وزارة الصحة للتوقيع، وسوف نحصل على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بأسعار مناسبة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "سوف نسترشد بمعايير منظمة الصحة العالمية في توزيعه، حيث سيحصل عليه أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن لأنهم الفئات الأكثر تأثرا، وأيضا الفئات الأكثر عرضة للعدوى وهم العاملون في المجال الطبي".

وأوضح: "الـ20 مليون جرعة سيجري توزيعها مجانا على الفئات المحددة، وهذه ستكون المجموعة الأولى من اللقاحات، وسيجري التفاوض مع الشركات للحصول على اللقاحات بسعر عالمي، لتأمين اللقاح للمواطنين".

وأكد أن الكمية التي ستتعاقد عليها مصر، مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، تكفي 10 ملايين مواطن، ومصر سوف تتعاقد على المزيد من الكميات مع الشركات المنتجة.

وأشار إلى أن المبادرات الصحية التي نفذتها مصر في الفترة الأخيرة، كان لها دور كبير في مكافحة فيروس كورونا، ولولا هذه الحملات لازدادت أعداد الوفيات، إضافة إلى أن قاعدة البيانات لدى مصر، سوف تساعد في استهداف الفئات الأكثر تأثرا، واللقاحات التي تفيض بعد الفئات الأكثر تأثرا، والأكثر تعرضا، ستوزع على باقي الفئات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 392 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 116303 حالات من ضمنهم 102816 حالة جرى شفاؤها، و6666 حالة وفاة.