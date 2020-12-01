"القومي للمرأة": مصر من أفضل الدول حماية للمرأة من فيروس كورونا

أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، أن مصر من أوائل الدول التي قامت بعمل تدابير احتياطية لحماية المرأة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهذا نتيجة تفشي أوبئة سابقة وتعرض معظم النساء لهذة الأوبئة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".

وأضافت "نسرين"، أن مصر تم تصنيفها الأولى على قارتي آسيا وأفريقيا التي اتخذت العديد من الإجراءات الإحترازية أثناء أزمة كورونا، وبلغ عددها 21 إجراء إحترازي بفارق 11 إجراء عن الدولة الثانية، مؤكدة بعض الإحترازات منها تعليق الدراسة وإغلاق الحضانات وصرف الأدوية وتكثيف الإجراءات لأبناء دور الرعاية وذوي الإعاقة والعديد من الإجراءات التي تضمن الحماية الإجتماعية والدعم النقدي وغيرها من الدعم التي تقدمة الدولة.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن معظم السيدات تعمل في القطاع غير الرسمي وبالتالي تغيبها عن العمل أو فقدة يعرضها لنقص في دخل الأسرة، كما أن صندوق الشكاوي الذي يتلقي شكاوي المرأة من خلال الرقم الساخن 15115 موجود في 27 محافظة، فهناك العديد من الشكاوي لفقد المرأة لعملها والعنف اللفظي والبدني.

وأشارت إلى أن هناك مركز للرصد الخاص بالمرأة المصرية يشيرا أن 11% من السيدات الذين لجئوا إلى مركز الشكاوى أنهم تعرضو للإهانة ولم يكن يتعرضن لها من قبل وهذا على مستوى العالم ولم يقتصر على مصر فقط، كما أن المجلس تابع العديد من الحملات ورسائل للتوعية عبر موقع المجلس ووسائل التواصل بشكل عام قد تؤدي إلى توسيع المعارف وبث المعلومات الكثيرة لنشر الوعي وتوضيح خريطة الخدمات التي يقدمها المجلس والتي تقدمها الحكومة.