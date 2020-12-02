أمينة خليل عن فيلهما في القاهرة السينمائي: الوقوف أمام إلهام شاهين شرف

قالت الفنانة أمينة خليل، إن فيلمها المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، جرى التجهيز له لما يقرب من عامين، والذي حمل اسم "حظر تجول": "كانت تجربه جميلة وكانت صعبة وقاسية، ولكنها من أهم التجارب اللي عديت بيها في حياتي".

وأضافت أمينة، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، في حلقة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي والمذاع على فضائية "DMC"، أن ظهورها مع الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، كان بمثابة فرصة دائما ما كانت تحلم بها والظهور معها في عمل درامي واحد".

وأوضحت أنها تحاول الظهور بالأعمال الدرامية في أبهي صورة، كما أن دراستها للإخراج يجعلها تدرك أدق التفاصيل في العمل الدرامي، كما أن مخرج العمل أمير فرانسيس، دائما ما يحاول إبراز أفضل ما عنده في الأعمال الدرامية، كما أنها سعدت للغاية من ظهورها معه: "هو مخرج الفيلم وبيهتم بالتفاصيل وقلبه في الفيلم، ولو عندي أي سؤال في الدنيا كان هيعرف يرد عليه".

وأكدت أنها تأمل في نجاح عملها الفني المقدم أخيرا في مهرجان القاهرة السينمائي، وفي حال وصلت تلك القضية لمشاهدي الفيلم سيكون بالنسبة لها قمة النجاح: "أتمنى انه يحصل على جوائز في المهرجان، ونجاحه عند الجمهور الأهم عندي".

وأشارت إلى أنها تعاملت للمرة الثانية مع "فرانسيس"، وأصبح بينهما راحة في التعامل والتصوير والظهور في الأعمال الدرامية: "كان بيستمع لرأيي أنا كمان في العمل، ومش مستبد، وكان بيحترم رأي الممثل اللي قدامه، ودي علاقة جميلة جدا وشيء مبهر بالنسبة ليا إني أقف مع الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، في كادر واحد، كانت لحظات سعيدة وفخورة جدا بالفيلم".