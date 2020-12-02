أمينة خليل تكشف كواليس تصوير "حظر تجول" مع إلهام شاهين

قالت الفنانة أمينه خليل، إنها لم تُقابل الفنانة إلهام شاهين خارج تصوير فيلم "حظر تجول"، لكنهما التقيا أثناء تصوير الفيلم، "كل البروفات اللي اتعملت قبل التصوير كنت أنا وأمير رمسيس مخرج الفيلم لوحدنا، وإلهام شاهين وأمير رمسيس لوحدهم".

وأضافت "خليل"، خلال لقائها على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن أمير رمسيس كان لديه رؤية "مكانش عاوز يخلينا مرتاحين مع بعض، بحكم إن دورنا أنا وإلهام كان فيه تنشن وزعل من بعض".

وتابعت :" أول ما صورنا أنا وإلهام شاهين حبينا بعض أوي، بس الفيلم نفسه مكانش فيه وقت إنك ترتاحي، احنا صورنا أسبوعين ورا بعض من الشغل يوميا، المود كان كله ضغط، كنا لازم نركز طوال الوقت، الدور كان صعب ومفيش وقت نهزر مع بعض".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.