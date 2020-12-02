شريف رمزي: مهرجان القاهرة السينمائي أرسل مع الدعوة تحليل PCR

قال الفنان شريف رمزي، إن عام 2020، بالنسبة له، أصعب عام مر عليه طوال حياته، وخلال أول 4 أشهر التزم هو وزوجته بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وفي بداية ظهور الفيروس لم يكن يعاني من القلق: "علشان ولادي مكنتش عايز أعمل فوبيا، وكنت عايز أعيش حياتي طبيعي، ونستفيد من القعدة في المنزل بشكل إيجابي".

وأضاف رمزي، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، في حلقة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه حضر المهرجان في عام 1999، بمشاركة أول فيلم في حياته، وكان يحضر المهرجان سنويا ودائما ما يكون هناك تطور وتقدم: "ده مهرجان يعتبر من أعرق وأهم المهرجانات في الوطن العربي كله مش بس في مصر".

وأوضح أن المهرجان قد ترأسه عظماء السينما المصرية، والوقوف على السجادة الحمراء للمهرجان هو شرف لكل من يحضر المهرجان: "وجود الشخص كمدعو هو تتويج له، وبعد مهرجان الجونة وأسوان، لازم كان ييجي مهرجان القاهرة السينمائي، يختم السنة بهذا الشكل الراقي".

وأكد أن هناك الكثير من الأعمال الفنية التي لم تحظ بدعاية قوية، ولكن تكون أعمال درامية قوية حظيت بمتابعة الملايين حول العالم: "لو هنختار فيلم عربي قديم هختار فيلم الأرض أو شيء من الخوف، دول من أهم الأفلام اللي عملتها السينما".

وأشار إلى أن مهنة التمثيل هي مهنة إبداعية تهتم بالمقام الأول برؤية الكثير من الأعمال الدرامية من مختلف الجنسيات حتى يستطيع الفنان الظهور في فيلم درامي بمستوى مبهر لمشاهديه: "مهرجان القاهرة السينمائي بعتلنا مع الدعوة تحليل الـPCR ومش سهل نعيش بالكمامة، ولازم ندعي ربنا يعدي الغمة".