رانيا يوسف عن مهرجان القاهرة السينمائي: انتظروني أنا مش جاية

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، بشكل كوميدي، عدم حضورها افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها على تويتر,

ونشرت رانيا، صورة لمشهد من فيلم "وش إجرام" لمحمد هنيدي، مكتوب فيه: "مالك يا طه قلقان ليه؟.. قلقان دانا هموت، الفساتين كلها ظهرت إلا رانيا يوسف، " لتعلق رانيا قائلة: "إنتظروني أنا مش جاي".

وظهرت رانيا، في عدة مهرجانات بإطلالات مثيرة، كانت حديث الجميع عبر السوشيال ميديا.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار المهرجان للافتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز، الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.