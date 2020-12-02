ريهام أيمن عن عدم ظهورها في أعمال فنية: "مستنية ولادي يكبروا"

قالت الفنانة ريهام أيمن، إنها أوقفت ظهورها في الأعمال الدرامية، بسبب زواجها وإنجابها للأبناء: "مش بسبب شريف رمزي جوزي، وهو نفسه أظهر معاه في فيلم، بس أنا مستنية ولادي يكبروا".

وأضافت ريهام أيمن، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه كلا من الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، في حفلة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على فضائية "DMC"، أنها دائما ما تقرأ السيناريو الخاص بأعمال زوجها وتقول له رأيها، ولكنه لا يسمع رأي أي شخص، ويأخذ الآراء كافة، ومن ثم يخرج بقراره الأخير.

وأوضحت ريهام أنها سعيدة بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تحب التواجد في المناطق الزحمة، كما أنها ترسل أبنائها إلى المدرسة منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.