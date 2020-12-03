زاهي حواس تعليقا على صور "فتاة سقارة": عمل غير محترم لا يليق بالأهرامات

قال زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، تعليقا على جلسة تصوير "فتاة سقارة"، التي أثارت الجدل مؤخرا، إن الفتاة "أخطأت خطأ كبير جدا، أنها دخلت منطقة أثرية دون تصريح، لو عايزة تظهر بالزي الفرعوني القبيح، اللي هي عملته، كان لازم تاخد تصريح رسمي، ووزارة الآثار تشوف ينفع ولا لا".

وأضاف "حواس"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBc مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء: "الموضوع أخد أكتر من حجمه، وبنهاجم وزارة الآثار، طب بنهاجم الوزارة إزاي!! الوزير في إيده يعمله.. دي واحدة دخلت لابسة عباية سودا، ودخلت بغش دون تصريح.. وعملت عمل غير محترم"

وتابع عالم الآثار: "المنظر ميعجبش حد.. والزي مالوش أي صلة بالفراعنة ومعجبنيش.. والآثار لن تسمح بالتصوير لأن المنظر مش كويس.. ومع احترامي للست المنظر وحش ولا يليق بهرم عمره 5 آلاف السنين".

وأكد، أنه "عند التقدم لعمل أي شئ دعائي لا بُد من الحصول على تصريح وترخيص، ومن حق أي شخص التقاط الصور أمام الهرم، ولكن مش من حقه يقلع هدومه ويتصور بدون تصريح.. وهي غشت.. ودخلت لابسة بالطو.. وطالما دفعت 1500 جنيه كان لازم تاخد ورقة، هي تعرضت لعملية نصب، من شخص نصاب".

من جانبها، ردت الشيمي على تصريحات زاهي حواس والتي قال فيها إن "المنظر وحش"، قائلة: "ده رأي حضرتك".