عبدالله رشدي يهاجم سلمى الشيمي: تشيع الفاحشة بدعوى الحرية

قال الداعية عبدالله رشدي إن سلمى الشيمي، المعروفة بـ"فتاة سقارة"، فعلت كل ما هو قبيح وخارج عن العادات والتقاليد والدين، موجهًا الشكر للجهات المسؤولة في الدولة، بعد تحركها لضبط الفتاة ومن ساعدها، كما استنكر استغراب بعض المتابعين لضبطها، متهمًا إياهم بأنهم يريدون أن تشيع الفاحشة تحت بند الحرية المطلقة.

وقال رشدي، في فيديو بثه عبر قناته بموقع يوتيوب تحت عنوان "سلمى الشيمي موديل سقارة لماذا كل هذا الغضب منها!؟"، "البنت اللي اتصورت عند الأهرام في منطقة أثرية بملابس نستطيع تصنيفها بأنها خادشة للحياء، مصدوم من بعض الناس اللي بتقول ايه الجريمة اللي عملتها، وليه تم إلقاء القبض عليها، وليه تحاكم وليه تغرم، وغيرها من الاستفسارات، وهي أسئلة لا يجب أن تطرح من مواطن مصري، يستطيع معرفة القيم والتقاليد والعادات المصرية الراقية، ولديه دين يدين به ويستطيع التمييز بين الصواب والخطأ، فهذه الأسئلة لا ينبغي أن تصدر من إنسان عاقل، الخطأ سيبقى خطأ، وعدم الاحترام هو عدم الاحترام".

وتابع رشدي: "البنت عملت كل شيء وفعل فيه خروج عن العادات والقيم والتقاليد والدين، لو واحدة مشيت في الشارع بقميص نوم أو بفستان شبه قميص النوم، هل هيكون رد فعلكم عادي؟ هذا السؤال لا يصدر من ناس بتفكر، لكن يصدر من ناس عايزة تشيع كل ما هو قبيح تحت بند الحرية المطلقة للآخرين يعملوا اللي هما عايزينه، هذا كلام مرفوض تماما ولا يمكن أبدا ان يقبل أو يمرر"

وعبر رشدي عن احترامه للإجراءات التي اتخذت قائلا: "احترم جدا الرسالة التي وصلتها الجهات المسئولة للتصدي لهذا الفعل، حيث ألقت القبض عليها وعلى المتسببين في هذا الفعل، إذ لا بد من أن هناك من سهل لها الإجراءات"

وواصل: مفيش معايير أو مقياس سوى "سيبوا الناس تصيع" هذه النماذج تندثر مع الوقت وأنا سعيد جدا من الدور الذي تقوم به الدولة هذه الفترة من كل النماذج القبيحة اللي زي كده كلها النيابة ما شاء الله صحيالها حتى لو مخدوش حكم في الاخر كفاية إنهم يدخلوا النيابة يقعدوا كام يوم في السجن ويبعث برسالة واضحة ان المجتمع المصري ضد هذا العبث وضد قلة الأدب والمظاهر القبيحة التي لا تعبر عن الهوية الحقيقية للمجتمع المصري.