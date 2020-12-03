منى فاروق: عندي ثقة في ربنا وأمل إني هشتغل وأرجع أقوى من الأول

شكرت الفنانة مني فاروق، متابعيها عبر "انستجرام"، بسبب دعواتهم لها المستمرة طوال الفترة الماضية، مطالبة منهم الاستمرار في الدعاء لها.

وكتبت "فاروق" عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، "عندي ثقة في ربنا وأمل أني بكرة هشتغل وارجع تاني أقوى من الأول، ودا بفضل ربنا وبحبكم ليا ودعواتكم طول الفترة اللي فاتت، وإنشاء الله تكون بداية جديدة لمشوار طويل... ادعولي كتير".

وكان أول ظهور لمنى فاروق بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف، من خلال عرض "صباحية مباركة"، مع علي ربيع وأوس أوس.

وبعد 6 أشهر على أزمتها، وقرار إخلاء سبيلها مع شيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه، في اتهامهما بنشر فيديو فاضح، خرجت الممثلة الشابة منى فاروق عبر صفحتها الرسمية تعلن رغبتها في الانتحار.

وعقب أشهر من الصمت، أبدت منى فاروق حزنها بسبب المعاملة التي تتلقاها بسبب أزمتها الأخيرة، حيث ظهرت في فيديو جديد أمس تتحدث فيه عن أزمتها النفسية وتبكي، قائلة: "كفاية إني أعمل نفسي مش واخدة بالي طول الوقت وعمالة أتعامل على إنه عادي وهو مش عادي وأنا تعبت من حاجات كتير قوي ومخنوقة قوي وأنا بتعامل طول الوقت مع الناس إن أنا منبوذة".

وتذكرت الممثلة الشابة فترة سجنها قائلة: "من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وميتة وعايشة ميتة، أنا عايزة أعيش بسلام ومش عايزة حاجة وأنا أضعف بكتير من اللي حصل لي ومحدش مديني فرصة أعيش ولا أرجع أشتغل الشغل اللي كنت بشتغله وأنا غلطت وكلنا بنغلط وأنا كنت صغيرة قوي وانتوا بتتكلموا في حاجة من سنين ليه طلعت دلوقتي أنا معرفش وانا مش زعلانة أنا بحمد ربنا إن كل ده حصلي وأنا صغيرة وإني أقولكم إن أنا غلطت".

وأضافت "ولا حد بيفكر يقولي معلش متزعليش انتي اتظلمتي ربنا هيكرمك دي كلبة ازاي تعمل كده"، متسائلة: "محدش بيغلط فيكوا وكلكوا ملايكة؟، طب تعالوا ارموني بحجر ومن كان منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر.. أنا تعبانة من جوة قوي قوي قوي ومحدش عايز يديني فرصة ولا مخرج ولا ممثل ولا مطرب عاوزين يدوني فرصة في التمثيل ولو براند في السوشيال عايز يديني فرصة بيخافوا"، متسائلة: "أعمل حاجات غلط ولا أروح أموت؟"، مضيفة: "أنا عن نفسي هروح أموت أحسن شكرا مش عايزة حاجة من الدنيا"، مختتمة الفيديو: "انتوا هتختاروا إيه بقا؟".