في 7 خطوات.. كيف تستخرج بطاقة رقم قومي "VIP" في ساعتين؟

قد يفاجئ البعض بإنتهاء بطاقة الرقم القومي، ولابد من استخراج أخرى جديدة، ولا يعرف الخطوات التي يجب اتباعها لإنهاء الأمر في أقل فترة ممكنة، لتجنب الزحام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

تستعرض "الوطن" خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل المدني بنظام الــ VIP .

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي:

- استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي (سواء العادية 45 جنيها، المستعجلة 120 جنيها، الـVIP 170 جنيها)

- بطاقة تحقيق شخصية/ جواز سفر، لإثبات شخصية المواطن.

- صورة شهادة ميلاد إلكترونية (ضوئية).

- وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، "يطلع الموظف على الأصل" لإثبات المؤهل الدراسي.

- في حالة طلب تغيير محل الإقامة، يجب أن يكون بموجب عقد موثق في الشهر العقاري، أو إيصال غاز أو تليفون.

إنهاء إجراءت الاستخراج في ساعتين

وتيسيرا على المواطنين، يقدم السجل المدني إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين فقط، بشراء استمارة VIP، وهي مرتفعة السعر قليلا؛ إذ يصل سعرها إلى 170 جنيها للاستمارة، ويمكن الحصول على البطاقة خلال أقل من ساعتين.

منع التعاملات بدون بطاقة رقم قومي

وكانت قد أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كتابا دوريا عمم على مكاتب التوثيق، حمل رقم 524، بشأن ضرورة إثبات الرقم القومي، وإرفاق صورة ضوئية منه للمتعاملين كافة، بالتوكيلات التي تصدرها المصلحة، وأكدت التعليمات عدم التعامل دون بطاقة الرقم القومي مع المتعاملين مع المصلحة وفروعها.

وجاء بالقرار، أنه من منطلق الحرص على إنفاذ القانون والاستيثاق من بيانات أطراف المعاملة، وتحديد شخصياتهم بكل دقة، وأخص هذه البيانات بيان الرقم القومي في المحررات التي تصدرها مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.