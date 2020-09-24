مدبولي: كل عقار في مصر هيبقى له رقم قومي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة ترغب في تقنين عملية البناء والتنمية في مصر، مؤكدا أنّ كل عقار في مصر سيكون له رقم قومي، متابعا: "نسعى قبل نهاية 2021 لاستكمال هذه المنظومة بشكل كامل، لتنظيم حركة بيع وشراء العقارات".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس الوزراء، أنّ الرقم القومي للعقارات من شأنه طمأنة المواطنين عند شرائهم أي عقار بأنّه مقنن ورسمي، والحديث هنا عن أي عقار أيا كان، سواء كان تجاريا أو سكنيا أو صناعيا.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ الرقم القومي للعقارات من شأنه حماية الأصول العقارية للمواطنين، متابعا: "كل واحد هيعرف إيه حقوقه والتزاماته".

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارات المعنية، وانضم للاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.

وأشار مدبولى إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية العام تشجيعًا للمصدرين، وسعيًا للانتهاء من أي إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشددًا على أنّه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى، لافتًا إلى أنّ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم، مجددًا الإشارة إلى أنّ هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.