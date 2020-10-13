رقم قومي لكل عقار.. خطة الدولة للقضاء على المخالفات ووقف العشوائيات

استعرض تقرير تليفزيوني عرضته قناة "TeN"، جهودا كبيرة تقوم بها الدولة للقضاء على العشوائيات، ووقف أعمال البناء المخالف، لمنع تكرار تلك الظاهرة، التي كبدت الدولة خسائر فادحة، على مدى عقود طويلة، وكانت دائما عائقا أمام مسيرة التنمية والتطوير.

وأوضح التقرير أن الحكومة بدأت في اتخاذ العديد من القرارات العاجلة والفورية من أجل انقاذ المواطنين في المناطق العشوائية وغير الآمنة فتم توفير سكن ملائم لهم وإنشاء وحدات سكنية تخدمها، مثل الملاعب الرياضية والمدارس المتطورة والمستشفيات لتكون بيئة مناسبة للأجيال القادمة.

على غرار مشروعي الأسمرات وبشاير الخير تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، في إطار تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء الخدمات المقدمة بها وتنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي تعمل الدولة على تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية جديدة

وسيتم طرح نصفها بالإسكان الاجتماعي خلال أيام كما تعمل على إنشاء مشروع إسكاني جديد تحت اسم سكن كل المصريين، وفي إطار اعتماد الدولة على التحول الرقمي بدأت في التوسع باستخدامه لعمل حصر كامل للعقارات الرسمية كافة وهو ما سيمثل لأول مرة في تاريخ البلاد خريطة للثروة العقارية المصرية.

حيث سيتم تخصيص رقم قومي لكل عقار مما يعد ضمانا حقيقيا لتحقيق الحكومة في كل الإجراءات والتصرفات المرتبة بالثروة العقارية ويساهم أيضا في حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية المهمة.