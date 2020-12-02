مجلس الوزراء: 17 مليار جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تمديد مخالفات التصالح في البناء حتى نهاية ديسمبر الجاري، في تمديد ثالث وأخير، بعد وجود رجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني، تقدموا للتصالح من أجل الفئات غير القادرة على الدفع.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه لن يتم التجديد مرة أخرى، لموعد التصالح في مخالفات البناء، وتم التصالح 2 مليون و200 ألف جنيه، بإجمالي 17 مليار جنيه، يذهب 25% منها إلى الاسكان الاجتماعي و40% على البنية التحتية للأماكن التي بها مخالفات والباقي يدخل خزانة الدولة المدارس والمستشفيات والخزانة تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وواصل: "مصر هتكون من أوائل الدولة التي تحصل على الجرعات بإجمالي 20 مليون جرعة تم التعاقد مع التحالف العالمي للجرعات بدلا من التعاقد المباشر مع الشركات بتخفيضات كبيرة وهذا متاح لعدد محدود من الدول وسيتم التوزيع بالمجان في النصف الأول من العام المقبل والأولوية ستكون للفئات الأكثر تأثرا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأكثر تعرضا منهم الأطباء ثم يكون التوزيع بالمجان على باقي الفئات المستهدفة

وذكر أن هناك نقص في بعض الأدوية للأمراض المزمنة في الصيدليات وليس في المستشفيات التابعة للحكومة مع توافر كل المستلزمات الطبية التي تدخل ضمن البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.