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نادر سعد: أصحاب الوحدات المخالفة أمام مأزق كبير بعد 30 سبتمبر

كتب:

شريف سليمان
09:38 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
المستشار نادر سعد

المستشار نادر سعد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح حول مخالفات البناء سينتهي بعد 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد": "سنتباحث حول ما سنفعله بعد هذا الموعد، ولا أعتقد أننا سنزود سعر التصالح على المتر، لأن هذا الأمر سيكون إخلالًا بمبدأ المساواة".

وتابع متحدث الحكومة: "بعد 30 سبتمبر سيكون المواطن الذي يمتلك وحدة مخالفة أمام مأزق كبير، حيث لن يكون قادرًا على توصيل المرافق، وفي نفس الوقت لا مخرج قانوني له.. الله أعلم بموقفه، وبداية من 1 أكتوبر سنبدأ بتطبيق القانون ضد المخالفين الذين لم يوفقوا أوضاعهم أو لم يتقدموا بطلبات للتصالح، وكثرة عدد المخالفات لا يعفي مرتكبيها".

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