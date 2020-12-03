"تشبه بالنساء".. عبد الله رشدي: ارتداء الرجال للسلاسل الفضية حرام

قال الداعية عبد الله رشدي، إن ارتداء الرجال للسلاسل الفضية حرام؛ لأنه من التشبه بالنساء، مشيرا إلى أن الذي يجوز للرجل من الحلي هو الخاتم في اليد، لكن السلاسل أو الحلق أو الخلخال كلها من حلي النساء، فلا يجوز للرجل أن يلبسها، ويحرم عليه أن يفعل ذلك.

وأضاف "رشدي" في فيديو على صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب"، أن ارتداء سلسلة فضة أو بها أي معدن، بناء على توصية طبيب بسبب المرض "بكهرباء زيادة لضبط الطاقة"، في هذه الحالة إن قال ذلك الطبيب الثقة فيجوز، بقصد العلاج والمداواة وليس التحلي، متابعا: "أيضا الجندي الذي يرتدي معدن به الرقم التعريفي في هذه الحالة لبسها للتعرف على صاحبها يجوز، أيضا المريض بالجنون يرتدون سلسلة في رقابهم أو يدهم عليها بيانات، هذا لا حرج فيه؛ لأن القاعدة الفقهية تقول أن الضرورة تقدر بقدرها وهذا أمر يحتاج إليه فلا حرج فيه".

وحول حكم الساعات الفضة، قال الشيخ عبدالله رشدي: إن "الساعة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فيقول الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا حرج فيها، وهو قول موجود في مذهب الحنابلة، وقالوا أنه ليس هناك نص بتحريم هذا، لكن النص الذي ورد بالتحريم تناول التشبه بالنساء أو آنية الفضة".

أما ارتداء الساعة التي عليها طلاء ذهبي "مياه ذهب"، أوضح "رشدي" أن جماهير الفقهاء ذهبوا إلى حلها ولا حرج عندهم فيها، وفي حالة ارتداء ساعة بها قطع ذهبية سواء القفل الخاص بها أو عقاربها أو مساميرها، فجمهور الفقهاء يقولون إن الذهب إذا كان في الملبوس للرجال يسيرا وتابعا لغيره، فإنه حلال، أما الشافعية يقولون بحرمته، وروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن الذهب إلا مقطعا، فقالوا مقطعا "حتة دهب تابعة لغيره، مثل أن يكون هناك خاتم فضة وبه فص ذهب".