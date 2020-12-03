القصة الكاملة لعصابة الـ5 بنات في حلوان.. استدرجن شابا وقتلوه: كنا هنجوزه واحدة مننا

"نورا، فادية، بسمة، وفاء، ورغدة".. 5 فتيات يقمن في منطقة حلوان، عدا الأخيرة لجأت إليهن هاربة من أسرتها فى إحدى محافظات الصعيد، اعتدن على إقامة علاقات محرمة مع الرجال دون تمييز، خارج سكنهن، أغلبهن تجمعهن ظروف واحدة، فهذه مطلقة وتلك عزباء، مرّ عليها قطار العمر، وتلك تمردت على عادات الصعيد، وهربت.

بدأت الفتيات فى استقطاب الرجال إلى الشقق الخاصة بهن، حتى ذاع صيتهن، وبدأن يجنين أموالا من وراء هذا النشاط المؤثم، حتى اتفقن على إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ولإضفاء الشرعية على نشاطهن، قررن أن تكون صفحة فى ظاهرها استقطاب راغبي الزواج.

أدارت إحداهن الصفحة، وبدأت فى تلقي رسائل من رجال راغبي الزواج، وأخرى من فتيات يبحثن عن شريك عمر، وبدأ التفاعل معهن، واعتدن على مقابلة الرجال وإقامة علاقات آثمة معهم، ثم سرقة ما خفّ وزنه وغلا ثمنه، خلاف الأموال المتفق عليها.

بعيدا عن الفتيات ومغامراتهن فى الرذيلة، كان الشاب "فتحي" يبحث عن عروس، فهو ميسور الحال من أسرة راقية، وقادته الصدفة لتصفح الصفحة التى أعدتها إحدى الفتيات.

دخل إلى رسائل الصفحة كتب بياناته إسمه وعمره وأنه ميسور الحال فضلا عن المواصفات التى يبحث عنها، كان "فتحي" بمثابة الصيد الثمين لهولاء الفتيات، فاتفقا على أن تقوم إحداهن بدور العروس.. ولم يقف المخطط عند ذلك الحد بل خططن لتخديره وسرقة كل ما يملك.

توجه الشاب، مساء أمس الأول، إلى مكان حددته له من كانت تراسله، دخل إلى الشقة، أحضرت إحداهن كوبا من العصير، بعدما دسّت فيه كمية من مسحوق عقار مخدر مُدرج فى جداول المخدرات المحظورة تداولها.

تحدث الشاب عن حياته باستفاضة، وكلما مرّ الوقت شعر بإعياء تلاه فقد كامل للوعي، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، متأثرا بما تناوله، وتمكن المتهمات الـ 5 من الاستيلاء على هاتفه المحمول وأمواله، وكذا سيارته، وألقين الجثة فى إحدى المناطق الجبلية، ثم لُذن بالفرار.

بدأت الشرطة فى إجراء تحريات حول الواقعة بعد تلقيها بلاغا بالعثور على جثة الشاب.. التحريات لم تطل وتمكنت الشرطة من تحديد ملابسات واقعة وفاة الشاب، على يد الفتيات الـ 5.

تمكنت الشرطة من تحديد هوية الفتيات وضبطهن، وبحوزتهن الهاتف المحمول للمجني عليه وسيارته، وكذا سرنجة مستخدمة فى حقن العصير بالمخدر، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الحادث تفصيليا.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه، وكذا بحبس المتهمات الـ 5 على ذمة القضية.